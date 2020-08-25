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Чиновники боятся покрывать в суде госрейдерство акций “Мотор Сич” - эксперты

Киев • УНН

 • 7698 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Власть делает всё возможное, чтобы избежать объяснения в суде причин противозаконного ареста акций и блокирования деятельности “Мотор Сичи” после прихода на предприятие китайских инвесторов. Такое мнение высказали опрошенные редакцией эксперты, которые прокомментировали ход судебного процесса по снятию ареста с акций АО “Мотор Сич” по ходатайству одного из ее акционеров, передает УНН.

Чиновники боятся покрывать в суде госрейдерство акций “Мотор Сич” - эксперты

Как известно, судья Шевченковского райсуда Киева Лидия Щебуняева отказывается привлекать к рассмотрению дела о снятии ареста представителей Офиса Президента, КМУ, АМКУ, Укроборонпрома, СБУ и СНБО, чтобы они пояснили суде, какие именно “государственные интересы” призваны защитить три ареста, наложенные на акции ПАО “Мотор Сич” после их продажи бизнесменам, представленным в Украине компанией Skyrizon.

“Никто не хочет взять на себя ответственность за откровенную уголовщину под прикрытием государства. Ведь арест акций частной компании под надуманными поводами — это чистой воды рейдерский захват, осуществленный государственными институтами! И кто-то за него должен ответить. Но когда дело дошло до того, что кому-то нужно брать на себя ответственность за этот государственный рейд — покрывать его перед судом — сразу желающих делать заявления о мифических государственных интересах стало меньше. Их просто нет!” — прокомментировал происходящее в суде политолог Владимир Цыбулько.

По мнению экспертов, судебная ветвь власти, в свою очередь, также делает всё возможное, чтобы представителям причастных к аресту акций госорганам не пришлось объяснять в судебном процессе реальные мотивы своих действий.

“Какие-то мифические „государственные интересы“ — это лишь отговорка для дальнейшего противозаконного блокирования акций „Мотор Сич“. Нежелание представителей Офиса президента, правительства, Совета безопасности и обороны, СБУ и Укроборонпрома являться в суд — это еще одно яркое свидетельство того, что никакого мифического „государственного интереса“ в этой сделке частной компании с частными инвесторами нет. Но одно дело — делать заявления в СМИ, за которые совершенно нет никакой ответственности, а другое дело — сказать то же в суде под протокол”, — прокомментировал Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, попытки государственных деятелей избежать участия в публичном судебном процессе.

Как сообщалось, сегодня было перенесено заседание Шевченковского районного суда столицы, который отказал в отводе следственного судьи по делу об аресте акций “Мотор Сич”. Адвокаты одного из акционеров ПАО “Мотор Сич” назвали позицию следственного судьи Лидии Щебуняевой предвзятой, а дальнейшее ее участие в судебном процессе о снятии ареста с акций ПАО “Мотор Сич” ставит под сомнение законность дальнейшего рассмотрения этого дела.

“Мы понимаем, что дальнейшее рассмотрение и законность этого дела — под большим вопросом, а дальнейшее рассмотрение нашего ходатайства скорее всего не будет беспристрастным и всесторонним, но мы вынуждены дальше продолжать слушать именно в этом составе судей, то есть с участием следственного судьи Щебуняевой”, — прокомментировал журналистам сегодняшние события в суде адвокат Александр Максименко, представляющий интересы акционера ПАО “Мотор Cич”.

Дата следующего судебного заседания по рассмотрению ходатайства акционеров о снятии арестов с акций ПАО “Мотор Сич” в Шевченковском столичном суде пока не назначена.

18 августа в Киевском апелляционном суде также началось рассмотрение дела по ходатайству о снятии арестов с акций ПАО “Мотор Сич”. На 27 августа запланировано следующее заседание, которое все желающие могут посмотреть благодаря онлайн-трансляции.

Как известно, группа китайских инвесторов еще в 2016 приобрела корпоративные права предприятия. Накануне Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее “дочка” Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали 4 августа новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций “Мотор Сич”.

Совет директоров компании Skyrizon, обладающий большим пакетом акций ПАО “Мотор Сич”, надеется, что здравый смысл вокруг предприятия победит, и ограничения на осуществление деятельности в Украине будут сняты.

В свою очередь, владелец и президент DCH Александр Ярославский призвал прекратить препятствовать законным акционерам компании “Мотор Сич” распоряжаться своей собственностью. В противном случае инвесторы пойдут в международный арбитраж, что помешает украинской инвестиционной привлекательности и станет причиной охлаждения отношений с крупнейшим торговым партнером.

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