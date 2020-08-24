Чинні чемпіони наблизилися до виходу в другий раунд плей-офф НБА

З перших секунд матчу канадський колектив захопив ініціативу на паркеті та повів у рахунку, пішовши у відрив (20:10). До кінця поєдинку “Репторс” не підпускали до себе опонентів та святкували впевнену звитягу 117:92.

У складі переможців найрезультативнішим гравцем став Паскаль Сіакам, який набрав 26 очок, у Фреда Ванвліта — 22, а 20 балів і 13 підбирань у Сержа Ібаки. У “Нетс” 23 бали в активі Тайлера Джонсона.

Також додамо, “Торонто” збільшив відрив серії до чотирьох перемог — 3:0.