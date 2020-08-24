Действующие чемпионы приблизились к выходу во второй раунд плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Орландо состоялся третий поединок первого раунда плей-офф НБА — “Торонто Рэпторс” нанес разгромное поражение “Бруклин Нетс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
С первых секунд матча канадский коллектив захватил инициативу на паркете и повел в счете, уйдя в отрыв (20:10). До конца поединка “Рэпторс” не подпускали к себе оппонентов и праздновали уверенную победу 117:92.
В составе победителей самым результативным игроком стал Паскаль Сиак, который набрал 26 очков, у Фреда Ванвлита — 22, а 20 баллов и 13 подборов в Сержа Ибак. В “Нетс” 23 балла в активе Тайлера Джонсона.
Также добавим, “Торонто” увеличил отрыв серии до четырех побед — 3:0.