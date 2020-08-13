Черговий нардеп заразився COVID-19

“Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести. Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту”, — написав нардеп.

Він закликав людей не бути легковажними та не повторювати чужих помилок.

“Самопочуття більш-менш нормальне, з Тімом (син Тимофій — ред) все добре”, — додав нардеп.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 84 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 970 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.