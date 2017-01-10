Через негоду вантажівкам обмежать в’їзд до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні, 10 січня, буде обмежено в’їзд у столицю для великогабаритного транспорту з 20:00 до 22:00. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Сьогодні, 10 січня, в’їзд у столицю для великогабаритного транспорту буде обмежено з 20:00 до 22:00”, — сказано у повідомленні.
Відповідне рішення було прийняте оперативним штабом з протидії негоді в зв’язку з погіршенням погодних умов, зокрема тривалим снігопадом і ожеледицею.
Таке рішення дозволить зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання та застосування снігоприбиральної техніки.