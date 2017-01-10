Из-за непогоды грузовикам ограничат въезд в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня, 10 января, будет ограничен въезд в столицу для крупногабаритного транспорта с 20:00 до 22:00. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Сегодня, 10 января, въезд в столицу для крупногабаритного транспорта будет ограничено с 20:00 до 22:00", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий длительным снегопадом и гололедом.
Такое решение позволит уменьшить трафик на улицах города во время уборки и применения снегоуборочной техники.