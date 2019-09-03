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Через кордон України за місяць пропустили 11,3 млн людей

Через кордон України за місяць пропустили 11,3 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У серпні поточного року пропуск людей через кордон України збільшився на 6% у порівнянні з липнем і сягнув 11,3 млн осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Традиційно серпень – це пік туристичного сезону. Порівняно з липнем пропуск осіб зріс на 6% (серпень – 11,3 млн, липень – 10,7 млн), транспорту – на 7% (серпень – 1,8 млн, липень – 1,7 млн)", - повідомили прикордонники.

Також вказано, що під час заходів прикордонного контролю виявлено 162 підроблених та 4 чужих документи, виконано понад 11 тисяч доручень державних органів.

Також у цей період спостерігалося зростання кількості реалізованих інформацій Інтерполу. Усього в серпні виконано більше 400 спрацювань, що на 23% більше ніж у липні (335). Всього за цією базою даних виявлено 170 осіб, яких розшукували правоохоронні органи різних країн, близько 250 паспортних документів та 4 викрадених автомобілі.

Упродовж серпня співробітники Держприкордонслужби завадили 4,1 тис. адміністративним правопорушенням, а також на правопорушників накладено штрафів на 8,4 млн гривень.

Нагадаємо, паспорт України поліпшив свої позиції в світовому рейтингу.

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