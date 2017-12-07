Через футбольний матч три станції столичного метро змінять режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У четвер, 7 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ, Україна) та “Партизан” (Белград, Сербія) змінено режим роботи деяких станцій, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної підземки.
"Так, перед початком матчу, з 19:00 до 20:00 станцію “Олімпійська” буде закрито на вхід та вихід, “Палац спорту” на вихід, “Площа Льва Толстого” на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію “Олімпійська” без зупинки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська","Палац спорту“, “Площа Льва Толстого”.
Нагадаємо, сьогодні київське "Динамо" проведе заключну гру групового етапу Ліги Європи.