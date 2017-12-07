Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы

"Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Напомним, сегодня киевское "Динамо" проведет заключительную декабря группового этапа Лиги Европы.