Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 58452 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 36698 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104975 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106567 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123533 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104857 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106933 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113006 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117325 просмотра

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Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы

Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В четверг, 7 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Партизан" (Белград, Сербия) изменен режим работы некоторые станций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Напомним, сегодня киевское "Динамо" проведет заключительную декабря группового этапа Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

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