Из-за футбольного матча три станции столичного метро изменят режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В четверг, 7 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Партизан" (Белград, Сербия) изменен режим работы некоторые станций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
"Так, перед началом матча, с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".
Напомним, сегодня киевское "Динамо" проведет заключительную декабря группового этапа Лиги Европы.