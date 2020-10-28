Британець Чісора назвав Усика кращим боксером за Кличка

Чісора прокоментував сильні сторони Усика.

“Я думаю, що Усик — найкращий, номер один серед всіх бійців, з якими я боксував. Він активно рухається, моторний і добре вибирає удари. Усик відмінно пересувається по рингу. Я намагаюся знайти відповідних спаринг-партнерів для підготовки до нього, і це нелегко. Буде складно зупинити його рухи і підібратися до нього. Але це те, що я повинен зробити”, — зізнався британець.

Варто зазначити, що у 2012 році Чісору за очками переміг українець Віталій Кличко. Тоді британець запам’ятався скандальною поведінкою. Під час дуелі поглядів він дав Віталієві Кличку ляпаса, а перед боєм плюнув у обличчя Володимиру Кличку.

Додамо, 31 жовтня у Лондоні Чісора битиметься із Усиком.