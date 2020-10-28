Британец Чисора назвал Усика боксером лучше, чем Кличко

Чисора прокомментировал сильные стороны Усика.

"Я думаю, что Усик - лучший, номер один среди всех бойцов, с которыми я боксировал. Он активно двигается, проворный и хорошо выбирает удары. Усик отлично передвигается по рингу. Я пытаюсь найти подходящих спарринг-партнеров для подготовки к нему, и это нелегко. Будет сложно остановить его движения и подобраться к нему. Но это то, что я должен сделать", - признался британец.

Стоит отметить, что в 2012 году Чисору по очкам победил украинец Виталий Кличко. Тогда британец запомнился скандальным поведением. Во время дуэли взглядов он дал Виталию Кличко пощечину, а перед боем плюнул в лицо Владимиру Кличко.

Добавим, 31 октября в Лондоне Чисора будет драться с Усиком.