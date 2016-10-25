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Бойовики на Донбасі за два роки взяли у полон 238 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)

Бойовики на Донбасі за два роки взяли у полон 238 українських жінок - І.Геращенко (доповнено)

Київ • УНН

 • 7139 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом двох років російської агресії було взято у полон 238 жінок, з яких вдалося звільнити 233, а п’ять жінок досі перебувають у полоні. Про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час дебатів у Радбезі ООН, передає УНН з посиланням на сторінку І.Геращенко у Facebook.

“За даними Служби Безпеки України у полон бойовиків ОРДЛО протягом двох років російської агресії було взято 238 жінок. На даний момент 233 жінки було знайдено та звільнено зусиллями українських уповноважених органів, та іще 5 жінок наразі перебувають у полоні”, — наголосила І.Геращенко.

Нагадаємо, як повідомила І.Геращенко, протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок.

Як повідомляв УНН, з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 68 дітей, ще 152 дитини отримали поранення.

Українські Національні Новини

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