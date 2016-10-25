Боевики на Донбассе за два года взняли в плен 238 украинских женщин - И.Геращенко (дополнено)

"По данным Службы безопасности Украины в плен боевиков ОРДЛО в течение двух лет российской агрессии было взято 238 женщин. На данный момент 233 женщины было найдено и освобождено усилиями украинских уполномоченных органов, и еще 5 женщин сейчас находятся в плену", - отметила И. Геращенко.

Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.