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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Боррель обговорив з Кулебою санкції проти Росії та її цілї щодо внутрішньої дестабілізації України

Боррель обговорив з Кулебою санкції проти Росії та її цілї щодо внутрішньої дестабілізації України

Київ • УНН

 • 16972 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем щодо безпекової ситуації довкола України. Про деталі перемовин інформує пресслужба МЗС України, пише УНН.

Деталі

Кулеба зазначив, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою.

Боррель своєю чергою повідомив про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі Гімніх минулого тижня та підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

Кулеба підкреслив, що попри підвищений рівень загрози, ситуація перебуває під контролем. Він наголосив, що немає жодних підстав для паніки та розхитування ситуації всередині країни або створення загроз її фінансовій стабільності, інформує пресслужба.

Як зазначають в МЗС, під час розмови Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

Повідомляється, що Кулеба поінформував Борреля про нещодавні масовані кібернапади на державні установи України. Європейський дипломат підтвердив, що Євросоюз готовий підтримати нашу державу в зусиллях з системного зміцнення кібербезпеки. Співрозмовники домовилися організувати відповідний процес взаємодії.

Додамо

Раніше у західних ЗМІ з’явилась інформація про те, що держави-члени Європейського Союзу розходяться в думках щодо масштабів ворожих дій Російської Федерації проти України, які повинні призвести до санкцій.

Додамо

Захід неодноразово погрожував Росії серйозними санкціями проти неї у разі нової агресії проти України. Самі обмежувальні заходи не були оголошені, проте ЗМІ повідомляють про можливе відключення РФ від платіжної системи SWIFT.

Також якісь заходи можуть загрожувати російському проекту "Північний потік — 2".

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною в останні тижні залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів. Адміністрація Байдена заявила 14 січня, що російські сили готують потенційні диверсійні операції проти своїх власних сил і фабрикують провокації в соціальних мережах, щоб виправдати вторгнення в Україну в разі невдачі дипломатії. Уряд Путіна заздалегідь підготував оперативників, навчених веденню бойових дій в міських умовах і використанню вибухових речовин, можливо, для диверсій проти російських сил в Україні або поблизу неї, заявили представники адміністрації.

У США є інформація, яка свідчить про те, що Росія "активно працює над створенням приводу для потенційного вторгнення", заявив представник Пентагону Джон Кірбі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російське вторгнення, якщо воно відбудеться "може початися з середини січня до середини лютого".

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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