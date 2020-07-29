Блогер про фейковий рейтинг Пальчевського: чекаємо цифри в районі 146% підтримки

Рейтинг "Інтер-акція"

"Схоже, що слідом за білбордами і лайтбоксами Пальчевський "освоює" і рейтинги)) Якась соціологічна служба "Інтер-акція" намалювала йому 22,7% Електоральної підтримки)) (див. скріншот) Реально смішно) Написане на коліні опитування замовника пішов по ЗМІ з сенсаційними заголовками "Пальчевський наздогнав Кличко", включилася ФБ-реклама", - пише блогер.

За даними telegram-каналу Тень на плетень, рейтинг обійшовся Пальчевському в 25 тис. доларів.

У той же час в свіжому соцопитуванні Центру Разумкова у Пальчевського лише 9%, а не 22%.

Рейтинг Центру Разумкова, опублікований 14 липня

"Центр Разумкова представлення не потребує, а ось на сайті "Інтер-акції" в розділі "НОВИНИ" з осені минулого року маємо новини ТІЛЬКИ про те, як "Пальчевський наздоганяє Кличко")) А-ха-хааа) А в розділі "СПІВПРАЦЯ" вони про себе пишуть, що не є соціологічною службою, а "Ми - правильні лобісти!". Ретельніше треба, хлопці, як казав класик", - пише Наумович.

Пальчевський проводить чи не найбільш масовану і агресивну передвиборчу агітацію. У зв'язку з цим блогер згадав, як в березні-квітні, в період паніки навколо коронавірусу, клініка, що що належить Пальчевському, продавала тести по 500 євро: "Тепер може собі дозволити будь-яку передвиборчу кампанію. Так що чекаємо в найближчому майбутньому цифри в районі 146% підтримки))".