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19 березня, 18:42 • 40841 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87899 перегляди

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19 березня, 14:10 • 94246 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114066 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 120641 перегляди

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19 березня, 07:49 • 117773 перегляди

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19 березня, 06:32 • 153144 перегляди

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Блогер про фейковий рейтинг Пальчевського: чекаємо цифри в районі 146% підтримки

Блогер про фейковий рейтинг Пальчевського: чекаємо цифри в районі 146% підтримки

Київ • УНН

 • 22930 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський замовив у соціологічної служби "Інтер-акція" рейтинг, в якому "отримав" 22,7% електоральної підтримки. Це вдвічі більше, ніж він має в інших рейтингах. Про це в Facebook написав блогер Сергій Наумович, передає УНН.

Рейтинг "Інтер-акція"

"Схоже, що слідом за білбордами і лайтбоксами Пальчевський "освоює" і рейтинги)) Якась соціологічна служба "Інтер-акція" намалювала йому 22,7% Електоральної підтримки)) (див. скріншот) Реально смішно) Написане на коліні опитування замовника пішов по ЗМІ з сенсаційними заголовками "Пальчевський наздогнав Кличко", включилася ФБ-реклама", - пише блогер.

За даними telegram-каналу Тень на плетень, рейтинг обійшовся Пальчевському в 25 тис. доларів.

У той же час в свіжому соцопитуванні Центру Разумкова у Пальчевського лише 9%, а не 22%.

Рейтинг Центру Разумкова, опублікований 14 липня

"Центр Разумкова представлення не потребує, а ось на сайті "Інтер-акції" в розділі "НОВИНИ" з осені минулого року маємо новини ТІЛЬКИ про те, як "Пальчевський наздоганяє Кличко")) А-ха-хааа) А в розділі "СПІВПРАЦЯ" вони про себе пишуть, що не є соціологічною службою, а "Ми - правильні лобісти!". Ретельніше треба, хлопці, як казав класик", - пише Наумович.

Пальчевський проводить чи не найбільш масовану і агресивну передвиборчу агітацію. У зв'язку з цим блогер згадав, як в березні-квітні, в період паніки навколо коронавірусу, клініка, що що належить Пальчевському, продавала тести по 500 євро: "Тепер може собі дозволити будь-яку передвиборчу кампанію. Так що чекаємо в найближчому майбутньому цифри в районі 146% підтримки))".

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