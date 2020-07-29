Блогер о фейковом рейтинге Пальчевского: ждем цифры в районе 146% поддержки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104422 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130442 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109458 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129720 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101795 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102504 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104353 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102026 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101527 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Блогер о фейковом рейтинге Пальчевского: ждем цифры в районе 146% поддержки

Блогер о фейковом рейтинге Пальчевского: ждем цифры в районе 146% поддержки

Киев  •  УНН

 • 22926 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский заказал у социологической службы “Интер-акция” рейтинг, в котором “получил” 22,7% электоральной поддержки. Это вдвое больше, чем он имеет в остальных рейтингах. Об этом в Facebook написал блогер Сергей Наумович, передает УНН.

Рейтинг “Интер-акция”

“Похоже, что вслед за билбордами и лайтбоксами Пальчевский „осваивает“ и рейтинги)) Некая социологическая служба „Интер-акция“ нарисовала ему 22,7% электоральной поддержки)) (см. скриншот) Реально смешно) Написанный на коленке опрос заказчика пошел по СМИ с сенсационными заголовками „Пальчевский догнал Кличко“, включилась ФБ-реклама”, — пишет блогер.

По данным telegram-канала Тень на плетень, рейтинг обошелся Пальчевскому в 25 тыс. долларов.

В то же время в свежем соцопросе Центра Разумкова у Пальчевского всего 9%, а не 22%.

Рейтинг Центра Разумкова, опубликованный 14 июля

“Центр Разумкова в представлении не нуждается, а вот на сайте „Интер-акции“ в разделе „НОВИНИ“ с осени прошлого года имеем новости ТОЛЬКО о том, как „Пальчевский догоняет Кличко“)) А-ха-хаааа) А в разделе „СПІВПРАЦЯ“ они про себя пишут, что являются не социологической службой, а „Ми — правильні лобісти!“. Тщательнее надо, ребята, как говорил классик”, — пишет Наумович.

Пальчевский проводит едва ли не самую массированную и агрессивную предвыборную агитацию. В этой связи блогер вспомнил, как в марте-апреле, в период паники вокруг коронавируса, принадлежащая Пальчевскому клиника продавала тесты по 500 евро: “Теперь может себе позволить любую предвыборную кампанию. Так что ждем в ближайшем будущем цифры в районе 146% поддержки))”.

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