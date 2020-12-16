Близько 70% українців вважають, що країна рухається хибним шляхом - опитування

"Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються у неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі)", – йдеться в результатах дослідження.

Так, 71% громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація у країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% — що вона не змінилася.

Зазначається, що наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилася.

Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації у таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорона здоров'я (72%), упевненість громадян у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту їхньої родини (64%), ставлення громадян до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).

Так, дослідження було проведене з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за результатами опитування Центру "Соціальний моніторинг", оприлюднених 30 листопада, понад 73% українців вважають, що події у країні розвиваються у неправильному напрямку.