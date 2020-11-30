Понад 70% українців вважають хибним напрямок розвитку країни - опитування

"Частка опитаних, які вважають, що країна розвивається у правильному напрямі, в листопаді 2020 році становить 26,8%; протилежної думки дотримуються 73,2%", - йдеться у повідомленні.

При чому найгірше оцінюють ситуацію жителі Донбасу: тут неправильним напрямок руху країни вважають 84,1% респондентів. На заході України таких 74,8%, у центральному регіоні - 68,5%, у східному - 73,3%, південному - 78,3%.

Також зазначається, що зберігається ситуація, коли переважна більшість населення вважає, що чинна влада не може забезпечити безпеку своїм громадянам (54,9%), протилежної думки дотримуються 29,5%.

Польовий етап опитування проведено 18-26 листопада 2020 року у 24 областях України (опитування проводилося тільки на підконтрольних територіях) серед дорослого населення, вибіркова сукупність - 3020 респондентів, метод збору інформації - особисте інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартне відхилення - 1,1-1,9%.

Нагадаємо, понад 65% опитаних в рамках дослідження, нещодавно проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, вважають, що події розвиваються в неправильному напрямі.