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Более 70% украинцев считают ошибочным направление развития страны - опрос

Более 70% украинцев считают ошибочным направление развития страны - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Более 73% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", обнародованные 30 ноября, передает УНН.

"Доля опрошенных, которые считают, что страна развивается в правильном направлении, в ноябре 2020 года составляет 26,8%; противоположного мнения придерживаются 73,2%", - говорится в сообщении.

Причем хуже всего оценивают ситуацию жители Донбасса: здесь неправильным направление движения страны считают 84,1% респондентов. На западе Украины таких 74,8%, в центральном регионе - 68,5%, в восточном - 73,3%, южном - 78,3%.

Также отмечается, что сохраняется ситуация, когда подавляющее большинство населения считает, что действующая власть не может обеспечить безопасность своим гражданам (54,9%), противоположного мнения придерживаются 29,5%.

Полевой этап опроса проведен 18-26 ноября 2020 года в 24 областях Украины (опрос проводился только на подконтрольных территориях) среди взрослого населения, выборочная совокупность - 3020 респондентов, метод сбора информации - личное интервью по месту жительства респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Напомним, более 65% опрошенных в рамках исследования, недавно проведенного социологической службой Центра Разумкова, считают, что события развиваются в неправильном направлении.

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