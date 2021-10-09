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Блінкен зустрінеться з представниками Ізраїлю та ОАЕ: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 12970 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з представниками Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів наступного тижня, щоб обговорити прогрес, досягнутий у рамках так званих угод Авраама та регіональної безпеки. Про це інформують у Держдепі США, пише УНН.

Деталі

Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом та міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдулою бін Заїдом у середу, 13 жовтня, на окремих двосторонніх зустрічах та у тристоронньому порядку.

Представники двох держав обговорюватимуть прогрес, досягнутий після підписання Авраамських угод минулого року, майбутні можливості співпраці та двосторонні питання, включаючи регіональну безпеку та стабільність.

Додатково

Минулого місяця Блінкен пообіцяв заохотити більшість арабських країн нормалізувати відносини з Ізраїлем, коли він провів віртуальну зустріч із ізраїльськими та арабськими колегами на відзначення першої річниці підписання знакових дипломатичних угод. 

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