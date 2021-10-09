Блінкен зустрінеться з представниками Ізраїлю та ОАЕ: про що говоритимуть

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Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом та міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдулою бін Заїдом у середу, 13 жовтня, на окремих двосторонніх зустрічах та у тристоронньому порядку.

Представники двох держав обговорюватимуть прогрес, досягнутий після підписання Авраамських угод минулого року, майбутні можливості співпраці та двосторонні питання, включаючи регіональну безпеку та стабільність.

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Минулого місяця Блінкен пообіцяв заохотити більшість арабських країн нормалізувати відносини з Ізраїлем, коли він провів віртуальну зустріч із ізраїльськими та арабськими колегами на відзначення першої річниці підписання знакових дипломатичних угод.

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