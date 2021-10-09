Блинкен встретится с представителями Израиля и ОАЭ: о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с представителями Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов на следующей неделе, чтобы обсудить прогресс, достигнутый в рамках так называемых соглашений Авраама и региональной безопасности. Об этом информируют в Госдепе США, пишет УНН.
Детали
Блинкен встретится с министрами иностранных дел Израиля Яиром Лапидом и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом в среду, 13 октября, на отдельных двусторонних встречах и в трехстороннем порядке.
Представители двух государств обсудят прогресс, достигнутый после подписания Авраамських сделок прошлого года, будущие возможности сотрудничества и двусторонние вопросы, включая региональную безопасность и стабильность.
Дополнительно
В прошлом месяце Блинкен пообещал поощрить большинство арабских стран нормализовать отношения с Израилем, когда он провел виртуальную встречу с израильскими и арабскими коллегами в ознаменование первой годовщины подписания знаковых дипломатических соглашений.
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