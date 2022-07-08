Блінкен закликав росію розблокувати українські порти для експорту зерна

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 3735 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 25273 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 55651 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 65875 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 66400 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 70077 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 79773 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 210197 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148293 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172199 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 145478 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 175869 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 66480 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 85862 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 86355 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 210251 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 486813 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 437259 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 643984 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 765276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 19116 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 43049 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 85862 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 110738 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145136 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Блінкен закликав росію розблокувати українські порти для експорту зерна

Блінкен закликав росію розблокувати українські порти для експорту зерна

Київ • УНН

 • 109577 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ "G20" ("Група двадцяти") звернувся до росії з закликом розблокувати українські порти, щоб відновити експорт зерна. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

Блінкен виступив на пленарному засіданні, присвяченому продовольчій та енергетичній безпеці, повідомив Reuters західний чиновник на умовах анонімності.

"Він прямо звернувся до росії і сказав: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Треба випустити зерно", - розповів співрозмовник.

Контекст

З початку повномасштабно вторгнення в Україну 24 лютого, росія блокує вивіз зерна з морських портів України. Вона вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, заблоковано 22 млн тонн зерна. Якщо ситуація не зміниться, до осені цифра може зрости до 60 млн тонн.

Західні політики звинувачують москву у використанні голоду як зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумнів щодо швидкого прориву у переговорах про розблокування експорту зерна. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57