Блінкен закликав росію розблокувати українські порти для експорту зерна

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Блінкен виступив на пленарному засіданні, присвяченому продовольчій та енергетичній безпеці, повідомив Reuters західний чиновник на умовах анонімності.

"Він прямо звернувся до росії і сказав: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Треба випустити зерно", - розповів співрозмовник.

Контекст

З початку повномасштабно вторгнення в Україну 24 лютого, росія блокує вивіз зерна з морських портів України. Вона вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, заблоковано 22 млн тонн зерна. Якщо ситуація не зміниться, до осені цифра може зрости до 60 млн тонн.

Західні політики звинувачують москву у використанні голоду як зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумнів щодо швидкого прориву у переговорах про розблокування експорту зерна.