Більшість українців планують бути вдома на травневі вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Три чверті опитаних українців бути вдома на травневі вихідні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 24-25 квітня поточного року, передає УНН.
“Три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% — провести час з друзями, чи знайомими, 1% — поїхати в подорож країною. Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл”, — йдеться в резюме опитування.
Зазначається, що відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти.
Опитування було проведено 24-25 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.