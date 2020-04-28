Большинство украинцев планируют быть дома на майские выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Три четверти опрошенных украинцев быть дома на майские выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 24-25 апреля текущего года, передает УНН.
“Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные. 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% — провести время с друзьями, или знакомыми, 1% — поехать в путешествие по стране. О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел”, — говорится в резюме опроса.
Отмечается, что посетить родных и близких больше хотят молодые, мужчины и более обеспеченные респонденты.
Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.