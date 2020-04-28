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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16256 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66378 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 97064 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117565 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125989 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127195 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Большинство украинцев планируют быть дома на майские выходные

Большинство украинцев планируют быть дома на майские выходные

Киев  •  УНН

 • 11559 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Три четверти опрошенных украинцев быть дома на майские выходные. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 24-25 апреля текущего года, передает УНН.

“Три четверти опрошенных планируют быть дома на майские выходные. 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% — провести время с друзьями, или знакомыми, 1% — поехать в путешествие по стране. О желании заняться домашним хозяйством относительно чаще говорили жители Запада и Центра, жители сел”, — говорится в резюме опроса.

Отмечается, что посетить родных и близких больше хотят молодые, мужчины и более обеспеченные респонденты.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров Украины продлил ограничительные меры в государстве до 11 мая.

Украинские Национальные Новости

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