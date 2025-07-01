Більшість боїв зосереджено на трьох напрямках: Генштаб оновив карту
Київ • УНН
За добу відбулося 146 бойових зіткнень, понад половина з яких на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Противник завдав один ракетний удар, 51 авіаудар, здійснив 5304 обстріли та залучив 3776 дронів.
Понад половина зі 146 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 1 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 боєзіткнень
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторіа, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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