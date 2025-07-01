Большая часть боев сосредоточена на трех направлениях: Генштаб обновил карту

Более половины из 146 боев на фронте за минувшие сутки произошли на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 1 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5304 обстрела, в том числе 107 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3776 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Юго-Слобожанском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Долгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дылеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: минус 970 солдат и много техники