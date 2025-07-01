Большая часть боев сосредоточена на трех направлениях: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За сутки произошло 146 боевых столкновений, более половины из которых на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Противник нанес один ракетный удар, 51 авиаудар, совершил 5304 обстрела и задействовал 3776 дронов.
Более половины из 146 боев на фронте за минувшие сутки произошли на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 1 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 146 боестолкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 51 авиаудар, сбросив 79 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5304 обстрела, в том числе 107 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3776 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.
На Юго-Слобожанском направлении враг 10 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Долгенького и в сторону Петро-Ивановки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.
На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дылеевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергеевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага: минус 970 солдат и много техники01.07.25, 07:18 • 829 просмотров