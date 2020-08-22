"Баварія" вийшла в лідери клубного рейтингу УЄФА

Після перемоги в півфіналі Ліги чемпіонів над “Ліоном” (3:0), мюнхенська “Баварія” змістила з першого місця мадридський “Реал”.

“Баварія” і “Реал” йдуть із однаковою кількістю балів — по 134, однак мюнхенці за сезон-2019/20 заробили 34 пункти проти 17 у мадридців, що і дозволило їм піднятися на вершину рейтингу.

На третій позиції знаходиться “Барселона” (128 балів), яка зазнала нищівної поразки в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів саме від “Баварії” (2:8). За нею йде мадридський “Атлетіко” (127) та “Ювентус” (117).

Додамо, що донецький “Шахтар” залишився 12-м — 85 балів. “Динамо” обіймає 26-й рядок — 55.