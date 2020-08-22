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"Бавария" вышла в лидеры клубного рейтинга УЕФА

Киев • УНН

 • 10009 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Еврокубковые поединки внесли изменение на вершине клубного рейтинга УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Бавария" вышла в лидеры клубного рейтинга УЕФА

После победы в полуфинале Лиги чемпионов над “Лионом” (3:0), мюнхенская “Бавария” сместила с первого места мадридский “Реал”.

“Бавария” и “Реал” идут с одинаковым количеством баллов — по 134, однако мюнхенцы за сезон-2019/20 заработали 34 пункта против 17 у мадридцев, что и позволило им подняться на вершину рейтинга.

На третей позиции находится “Барселона” (128 баллов), которая потерпела сокрушительное поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов именно от “Баварии” (2:8). За ней следует мадридский “Атлетико” (127) и “Ювентус” (117).

Добавим, что донецкий “Шахтер” остался 12-м — 85 баллов. “Динамо” занимает 26-ю строчку — 55.

Украинские Национальные Новости

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