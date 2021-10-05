Баскетбол: український клуб підсилився сербським центровим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. БК "Черкаські Мавпи" повідомив про підсилення передньої лінії. Новачком команди Максима Міхельсна став 32-річний сербський центровий Дарко Балабан. Про це повідомляє пресцентр ФБУ, передає УНН.
Деталі
Питання підписання центрового стало особливо актуальним для "Мавп" на старті сезону. Балабан, який має зріст 211 см, має стати основним п'ятим номером команди.
Новачок "Черкаських Мавп" є вихованцем клубу "Нові Сад", після чого відіграв три сезони у "Партізані", а згодом пограв за "Црвену Звєзду".
Дарко має широкий послужний список. Сербський баскетболіст грав переважно на Балканах, втім також захищав кольори клубів із Іспанії, Греції, Румунії та Угорщини. Також виступав у Адріатичній лізі.
Зазначимо, що сезон 2020/21 Балабан відіграв у чемпіонаті Болгарії за клуб "Балкан". Центровий відіграв 23 матчі і в середньому за гру здобував 13,3 очка та робив 6,4 підбирання, реалізовуючи 67 відсотків кидків з гри.
Контекст
Новачок Суперліги завдяки 46 очкам американця обіграв "Київ-Баскет".