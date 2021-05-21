Баскетбол: чинний чемпіон України зрівняв рахунок у серії плей-офф із "Будівельником"

Деталі

Стартовий спурт у виконанні центрового Кравцова приніс "Дніпру" комфортну перевагу з різницею в 12 очок (17:5). Проте у другій чверті ситуація кардинально змінилася і вже в середині 10-хвилинки кияни були попереду (35:30).

Надалі на паркеті проходила доволі рівна гра, про що свідчив рахунок – відбувалися баскетбольні гойдалки. У вирішальні моменти дніпряни були більш вдалими і святкували виграш – 78:76.

У переможців відзначимо 23 очки від Террела, 16 від Санона і 14 від Кравцова. За "Будівельник" 23 бали і 9 ассистів віддав Бурт, 16 очок при 14 підбираннях набрав Дж. Джонсон.

Доповнення

Рахунок у серії став нічийним 2:2. Вирішальна гра за вихід у півфінал пройде у Дніпрі 23-го травня.