Баскетбол: действующий чемпион Украины сравнял счет в серии плей-офф с "Будивельником"

Детали

Стартовый спурт в исполнении центрового Кравцова принес “Днепру” комфортное преимущество с разницей в 12 очков (17:5). Однако во второй четверти ситуация кардинально изменилась и уже в середине 10-минутки киевляне были впереди (35:30).

В дальнейшем на паркете проходила довольно равная игра, о чем свидетельствовал счет — происходили баскетбольные качели. В решающие моменты днепряне были более удачными и праздновали выигрыш — 78:76.

У победителей отметим 23 очка от Террела, 16 от Санон и 14 от Кравцова. “Будивельник” 23 балла и 9 ассистов отдал Бурт, 16 очков при 14 подборах набрал Дж. Джонсон.

Дополнение

Счет в серии стал ничейным 2:2. Решающая игра за выход в полуфинал пройдет в Днепре 23 мая.