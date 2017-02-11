Авдіївка залишається основним районом бойових дій на донецькому напрямку – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На донецькому напрямку основним районом бойових дій і надалі залишається Авдіївка та її околиці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку основним районом бойових дій і надалі залишається Авдіївка та її околиці. Там ворожі обстріли тривали з перервали цілу добу, починаючи вчора із 8 години ранку. Їх переважна більшість сталася із легкого озброєння. Двічі сили окупантів відкривали вогонь із мінометів у напрямку Авдіївської промзони та тричі ворожий танк обстріляв нашу позицію розташовану в районі шахта Бутівка що на правому фланзі від Авдіївки", - повідомив він.
Також, О.Мотузяник додав, що минулої доби в районі Донецького аеропорту противник активізувався під вечір.
"Там він провів дві короткотривалі обстріли позицій сил АТО в Опитному, один із них був мінометний. Іще один мінометний обстріл відбувся у сусідньому із донецьким аеропортом селищі Невельське", - сказав він.
О.Мотузяник також поінформував, що на Світлодарській дузі незаконні збройні формування були активними виключно в темну пору доби, при цьому вели обстріли із легкого озброєння і також із снайперської зброї.
"Всього вчора на донецькому напрямку зафіксовано 24 обстріли із боку ворога", - резюмував він.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.