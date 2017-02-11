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Авдеевка остается основным районом боевых действий на донецком направлении - Минобороны

Киев • УНН

 • 7469 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На донецком направлении основным районом боевых действий и в дальнейшем остается Авдеевка и ее окрестности. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

Авдеевка остается основным районом боевых действий на донецком направлении - Минобороны

"На донецком направлении основным районом боевых действий и в дальнейшем остается Авдеевка и ее окрестности. Там вражеские обстрелы продолжались с перерывами целые сутки, начиная вчера с 8:00 утра. Их подавляющее большинство произошло из легкого вооружения. Дважды силы оккупантов открывали огонь из минометов по направлению Авдеевской промзоны и трижды вражеский танк обстрелял нашу позицию расположенную в районе шахта Бутовка на правом фланге от Авдеевки", - сообщил он.

Также, А.Мотузянык добавил, что за прошедшие сутки в районе донецкого аэропорта противник активизировался под вечер.

"Там он провел два краткосрочных обстрела позиций сил АТО в Опытном, один из них был минометный. Еще один минометный обстрел произошел в соседнем с донецким аэропортом поселке Невельское", - сказал он.

А.Мотузянык также сообщил, что на светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования были активными исключительно в темное время суток, при этом вели обстрелы из легкого вооружения и также из снайперского оружия.

"Всего вчера на донецком направлении зафиксировали 24 обстрела со стороны противника", - резюмировал он.

Ранее А.Мотузянык сообщил, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.

Напомним, начиная с 14 часа 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту был осуществлен в 16 часов 46 минут.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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