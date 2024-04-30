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Атака рф на Харків: відомо про одного загиблого та 2 поранених

Атака рф на Харків: відомо про одного загиблого та 2 поранених

Київ • УНН

 • 23992 перегляди

За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, одна людина загинула і двоє отримали поранення в результаті атаки росіян на Холодногірський район Харкова.

У результаті атаки російський військ на Харків, попередньо, одна людина загинула і двоє отримали поранення, ворог, за попередніми даними, вдарив по місту КАБами. повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі

- написав Терехов у Telegram.

Голова ОВА у Telegram також підтвердив, що "є інформація про одного загиблого, а також поранених". Кількість встановлюється. Працюють профільні служби, додав він.

Як вказав Синєгубов, "за попередньою інформацію, ворог вдарив по Харкову КАБами".

росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони30.04.24, 10:25 • 20364 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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