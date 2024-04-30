Атака рф на Харків: відомо про одного загиблого та 2 поранених
Київ • УНН
За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, одна людина загинула і двоє отримали поранення в результаті атаки росіян на Холодногірський район Харкова.
У результаті атаки російський військ на Харків, попередньо, одна людина загинула і двоє отримали поранення, ворог, за попередніми даними, вдарив по місту КАБами. повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі
Голова ОВА у Telegram також підтвердив, що "є інформація про одного загиблого, а також поранених". Кількість встановлюється. Працюють профільні служби, додав він.
Як вказав Синєгубов, "за попередньою інформацію, ворог вдарив по Харкову КАБами".
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