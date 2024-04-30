Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
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Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых
Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов
АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали
россияне ударили по двум районам Харькова: зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, удары возле парковой зоны
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные
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Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых
По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки россиян на Холодногорский район Харькова.
Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов
В Украину экстрадирован и арестован лидер наркогруппировки, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов, занимавшейся незаконным производством и контрабандой наркотиков из Украины в страны ЕС и россию.
АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали
В Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, что водители грузовиков также подлежат мобилизации, как и другие граждане, но их документы не всегда тщательно проверяют на блокпостах, поэтому их могут попросить явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.
россияне ударили по двум районам Харькова: зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, удары возле парковой зоны
Российские войска атаковали жилые кварталы в Холодногорском и Киевском районах Харькова, нанося удары по гражданской инфраструктуре и вызывая жертвы.
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
Министерство финансов США временно разрешило транзакции с крупнейшими российскими банками, такими как ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк, для расчетов, связанных с энергетикой, до 1 ноября 2024 года.
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины
Парламент Исландии единогласно одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы, еще больше укрепив позицию страны как надежного друга, партнера и союзника Украины в противодействии российской агрессии.
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции
Украинские войска продолжают удерживать свои позиции в Крынках Херсонской области, несмотря на российские атаки и превосходящую численность противника, отбив три штурма.
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА
Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают немедленно укрыться в укрытиях.
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные
После полномасштабного российского вторжения в Украине значительно возросло количество мошеннических транзакций и убытков, причиненных мошенниками, - в 2023 году убытки от незаконных действий с платежными картами достигли почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году.
Лондонский марафон установил мировой рекорд с 840 000 участников
Лондонский марафон 2025 года получил рекордное количество заявок - 840 318, что превысило предыдущий мировой рекорд в 578 374, установленный в прошлом году, с заметным увеличением количества заявок от женщин до 49%.