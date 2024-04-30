Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых

В результате атаки российский войск на Харьков, предварительно, один человек погиб и двое получили ранения, враг, по предварительным данным, ударил по городу КАБами, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе - написал Терехов в Telegram.

Глава ОВА в Telegram также подтвердил, что "есть информация об одном погибшем, а также раненых". Количество устанавливается. Работают профильные службы, добавил он.

Как указал Синегубов, "по предварительной информации, враг ударил по Харькову КАБами".

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