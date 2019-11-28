Апеляційний суд залишив Ляшка на поруках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київський апеляційний суд залишив колишнього народного депутата Олега Ляшка на поруках, передає кореспондент УНН.
"Запобіжний захід у вигляді особистої поруки… Ляшка залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення", - сказав суддя.
Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід народному депутату попереднього скликання Олегу Ляшку у вигляді особистої поруки.
18 листопада екснардеп Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю).