Антикорупційний суд може бути створено до кінця року - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Антикорупційний суд в Україні може бути створений до кінця року. Про це під час прес-конференції заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо реальну можливість, якщо буде політична воля парламенту, прийняти відповідне законодавство, і політична воля тих органів, які будуть займатися створенням цих судів, ми можемо реально до кінця цього року створити Антикорупційний суд", - сказав А.Ситник.
Він також зазначив, що НАБУ передало у ВККСУ, яка проводить конкурс на посади суддів Верховний суд України, кілька сотень досьє.
Раніше А.Ситник виступив проти залучення іноземців до складу антикорупційного суду.