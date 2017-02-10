Антикоррупционный суд может быть создан до конца года - А.Сытник

"Мы имеем реальную возможность, если будет политическая воля парламента, принять соответствующее законодательство, и политическая воля тех органов, которые будут заниматься созданием этих судов, мы можем реально до конца этого года создать Антикоррупционный суд", - сказал А.Сытник.

Он также отметил, что НАБУ передало в ВККСУ, которая проводит конкурс на должности судей в Верховный суд Украины, несколько сотен досье.

Ранее А.Сытник выступил против привлечения иностранцев в состав антикоррупционного суда.