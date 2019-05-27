Американка розкрила секрет лотерейного успіху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Мешканка американського штату Вірджинія виграла 100 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Христина ЛаБомбард. Вона використовувала в лотерейному білеті комбінацію чисел: 3-8-14-20-29.
"Це - номери моїх улюблених водіїв, що входять в NASCAR (Національна Асоціація гонок серійних автомобілів - ред.)", - уточнила американка.
Переможниця витратить грошовий приз на покупку автомобіля.
Нагадаємо, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.