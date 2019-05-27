Американка раскрыла секрет лотерейного успеха
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Жительница американского штата Вирджиния выиграла 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы - Кристина ЛаБомбард. Она использовала в лотерейном билете комбинацию чисел: 3-8-14-20-29.
"Это - номера моих любимых водителей, входящих в NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей - ред.)", - уточнила американка.
Победительница потратит денежный приз на покупку автомобиля.
Напомним, Галина Кориневич из Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку внедорожника.