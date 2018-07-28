Поліція затримала лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій України

Як зазначається, 22 липня на Житомирщині невідомі особи обстріляли автомобіль, що рухався автодорогою. У результаті вогнепальне поранення отримала пасажирка автомобіля, 46-річна киянка. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Менш ніж за добу поліцейські вийшли на підозрюваних - жителів Дніпропетровської області. На момент затримання один із членів банди – 32-річний житель міста Нікополь – проживав у розважальному комплексі на території Житомирського району. За наявною інформацією, він виконував роль кілера в угрупуванні.

Під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено дві тротилові шашки, механічні детонатори та дві упаковки пластиду. Також вилучено інші речові докази, зокрема "чорну бухгалтерію" щодо операцій з наркотичними засобами.

Ухвалою суду затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з можливістю внесення застави у розмірі 140 тисяч гривень. Відтак 27 липня, після внесення вказаної суми, чоловік був звільнений з-під варти. Однак поліцейські затримали його знову – за підозрою у вчиненні замаху на умисне вбивство. Сьогодні, 28 липня, в одному із судів Житомирської області вирішуватиметься питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно затриманого.

Варто зазначити, що сьогодні поліція затримала 44-річного організатора вказаного злочинного угрупування. За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік їхав до Житомира на підтримку затриманому поплічнику. Проте дорогою він не справився з керуванням автомобілем і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп.

Під час огляду місця події в автомобілі вилучено пістолет з глушником, великі суми грошей у гривнях та іноземній валюті, а також наркотичні засоби.

За словами першого заступника голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, затримані є членами однієї з найбільших організованих злочинних організацій, що діють на території України. До цієї організації входило близько 30 членів.

"Вказані особи належать до однієї з найбільших злочинних організацій, що діють на території України. Члени організації займаються поставкою та реалізацією наркотичних засобів на території держави", – сказав Аброськін, додавши, що члени злочинної організація мали корумповані зв’язки у правоохоронних органах, зокрема – в судах.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності зловмисників до серії злочинів із використанням вибухівки та вогнепальної зброї, вчинених на території держави.

Нагадаємо, правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася виготовленням та продажем підроблених документів державного зразка.