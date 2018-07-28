Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших преступных организаций Украины

Как отмечается, 22 июля в Житомирской области неизвестные обстреляли автомобиль, который двигался по автодороге. В результате огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Менее чем за сутки полицейские вышли на подозреваемых - жителей Днепропетровской области. На момент задержания один из членов банды - 32-летний житель города Никополь - проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке.

Во время обыска в арендованном жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами. Кроме того, изъято две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида. Также изъяты другие вещественные доказательства, в частности "черную бухгалтерию" по операциям с наркотическими средствами.

Постановлением суда задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен. Поэтому 27 июля после внесения указанной суммы, мужчина был освобожден из-под стражи. Однако полицейские задержали его снова - по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. Сегодня, 28 июля, в одном из судов Житомирской области будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Стоит отметить, что сегодня полиция задержала 44-летнего организатора указанного преступной группировки. По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина ехал в Житомир для поддержки задержанного приспешника. Однако по дороге он не справился с управлением автомобилем и попал в дорожно-транспортное происшествие на автодороге Киев-Чоп.

При осмотре места происшествия в автомобиле изъят пистолет с глушителем, большие суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотические средства.

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту организацию входило около 30 членов.

"Указанные лица принадлежат к одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства", - сказал Аброськин, добавив, что члены преступной организации имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности - в судах.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории государства.

Напомним, правоохранители задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов государственного образца.