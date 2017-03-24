А.Парубій анонсував появу плану розгляду законопроетів на всю поточну сесію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На наступному тижні у парламенті з'явиться план розгляду законопроектів до кінця поточної сесії Верховної Ради України. Про це в інтерв’ю телеканалу "Рада" заявив голова ВРУ Андрій Парубій, передає УНН.
"На зборах з головами комітетів ми вирішили скласти до кінця цієї сесії план, щоб кожний голова комітету міг бачити і розуміти, коли його блок може стояти у порядку денному", - сказав А.Парубій.
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За його словами у середу, 22 березня був розроблений відповідний попередній план.
"Я думаю, що ми наступного тижня вже можемо мати план не тільки на наступний тиждень, а до кінця сесії, на кожний тиждень і кожний голова комітету буде бачити коли є його блок і коли є розгляд його питань і відповідно міг консолідувати і експертів і уряд до їхньої підготовки", - додав А.Парубій.