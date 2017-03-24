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А.Парубий анонсировал появление плана рассмотрения законопроектов на всю текущую сессию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На следующей неделе в парламенте появится план рассмотрения законопроектов до конца текущей сессии Верховной Рады Украины. Об этом в интервью телеканалу "Рада" заявил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает УНН.

"На собрании с главами комитетов мы решили составить до конца этой сессии план, чтобы каждый председатель комитета мог видеть и понимать, когда его блок может стоять в повестке дня", - сказал Парубий.

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По его словам, в среду, 22 марта был разработан соответствующий предварительный план.

"Я думаю, что мы на следующей неделе уже можем иметь план не только на следующую неделю, а к концу сессии, на каждую неделю и каждый председатель комитета будет видеть когда есть его блок и когда есть рассмотрение его вопросов и соответственно мог консолидировать и экспертов и правительство к их подготовке", - добавил Парубий.

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