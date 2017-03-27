А.Геращенко: зараз перевіряється причетність кілера Д.Вороненкова до захоплення Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Зараз перевіряється причетність вбивці екс-депутата російської Думи Дениса Вороненкова Павла Паршова до захоплення Криму на стороні російських військ. Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко в інтерв’ю виданню "Новая газета", передає УНН.
“У 2014 році Паршов був в Криму, і зараз перевіряється його причетність до захоплення Криму на стороні російських військ. Там же були так звані козаки, які допомагали забезпечувати видимість народного повстання. Як ми розуміємо, він був серед цих людей”, — зазначив А.Геращенко.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова - Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім’я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.