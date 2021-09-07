7 вересня: День воєнної розвідки України

День відмови від військової іграшки

7 вересня відзначається Всесвітній день знищення військової іграшки (або День відмови від військової іграшки). Почали відзначати цей незвичний день з 1988 року.

Цього дня заведено міняти дитячі автомати, пістолети, танки, мечі на «мирних» м’яких ведмедиків, або, що ще ліпше – на розвиваючі іграшки, що сприяють розумовому розвитку дитини. Це стосується не тільки іграшок, але й комп’ютерних ігор.

Дизайн іграшкової зброї розвивається надзвичайно швидко й вона стає все більш реалістичною, що становить потенційну загрозу дитячій психіці. Крім того, деякі військові іграшки є травмонебезпечними. Антивоєнна ідея цього Дня є досить актуальною для нинішнього часу з його локальними війнами і збройними конфліктами. Тому з дитинства краще виховувати любов до прекрасного і вчити дитину цінувати мир.

Міжнародний день мережива

Техніка виконання мережива виникла багато століть тому. Ще у біблійних текстах є згадки про пишні тканини, якими було декоровано вбрання священиків. Навіть на муміях часів Давнього Єгипту зустрічаються сітчасті вишивки.

Але найбільшу популярність мереживо завоювало у XVI столітті, за часів Катерини Медичі. Його використовували всюди, де тільки було можливо. Жінки прикрашали одяг – сукні та спідню білизну. Мереживні серветки клали на стіл та спинку дивана. Подушки та настільні лампи також мали мереживне оздоблення.

Кожен, хто носив мереживні прикраси, намагався дбати про них, оскільки вони підкреслювали статус господаря. Цей вид ремесла не втратив свою актуальність і в сьогоденні. Найбільш популярні та коштовні види мережива зараз – це фламандські та венеційські.

День воєнної розвідки України

Наказом Міністра оборони України № 302 від 1 червня 2007 року «Про встановлення Дня воєнної розвідки України» з метою виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності військовій присязі та бойовим традиціям, підтримання на високому рівні престижу військової служби в органах військового управління, з'єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони України та Збройних Сил встановлено День воєнної розвідки України, який відзначається щорічно 7 вересня. Це свято не є загальнонаціональним, а виключно відомчим.

Це свято – свідчення визнання особливої ролі, яку відіграє воєнна розвідка у справі захисту національних інтересів держави. У складних умовах відкритої агресії країна потребує ефективної та активної розвідки, спроможної до надання оперативної, об’єктивної та достовірної розвідувальної інформації, а також реальних прогнозів для прийняття керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної безпеки.

Релігійне свято

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита – одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла, який народився на острові Крит. Батьки Тита були язичниками і будь-яку іншу віру категорично заперечували. Тому невідомо, яким чином сам Тит прийшов до рішення проповідувати християнство. Згідно з деякими відомостями, в 49 році він став супроводжувати апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський собор. Разом з Павлом Тит згодом подорожував по Греції і виконував доручення свого наставника.

Павло незабаром призначив Тита єпископом на острові Крит, а ще одного учня, Тимофія – в Ефесі. Переказ свідчить про те, що Тит залишався в статусі єпископа до самої своєї смерті, він прожив 107 років. Перед смертю встиг відвідати апостола Павла, який в той час перебував у Римі, перебуваючи в ув’язненні.

Ще одного святого вшановують у церкві 7 вересня – це Варфоломій. Відомо, що Варфоломій проповідував у Вірменії. Зокрема, на території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Іменини відзначають Варфоломій, Епіфан. Іван, Міна, Регіна, Ренат.