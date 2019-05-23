Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Опубликовано видео со свадебной церемонии продюсера и исполнителя Потапа и певицы Насти Каменских. Его в Instagram выложила подруга пары, передает УНН.
Так, на видео видно, как Потап несет Настю Каменских на руках после обмена кольцами.
Как сообщал УНН, украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая.
Также Потап выпустил романтический трек и клип - "признание в любви" к Насте под названием "Константа".
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Вот оно счастье! Be happy our friends @realpotap @kamenskux #bearanddiamond #lifewithoutfiltersasitsperfectlife