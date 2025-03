З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських

Так, на відео видно, як Потап несе Настю Каменських на руках після обміну обручками.

Як повідомляв УНН, українські музиканти Олексій Потапенко і Настя Каменських одружилися 23 травня.

Також Потап випустив романтичний трек і кліп - "визнання в коханні" до Насті під назвою "Константа".

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка.

У Букінгемському палаці заявили, що при народженні хлопчик важив 7 фунтів і 3 унції (3,26 кг).

Ось воно щастя! Be happy our friends @realpotap @kamenskux #bearanddiamond #lifewithoutfiltersasitsperfectlife