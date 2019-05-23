З'явилося відео з весілля Потапа і Насті Каменських
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Опубліковано відео з весільної церемонії продюсера та виконавця Потапа і співачки Насті Каменських. Його в Instagram виклала подруга пари, передає УНН.
Так, на відео видно, як Потап несе Настю Каменських на руках після обміну обручками.
Як повідомляв УНН, українські музиканти Олексій Потапенко і Настя Каменських одружилися 23 травня.
Також Потап випустив романтичний трек і кліп - "визнання в коханні" до Насті під назвою "Константа".
Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка.
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Ось воно щастя! Be happy our friends @realpotap @kamenskux #bearanddiamond #lifewithoutfiltersasitsperfectlife