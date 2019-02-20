Появились новые подробности о Космических Силах США

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63099 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84056 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130957 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130629 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129987 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125129 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161130 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

В Сумской области россияне ударили дронами по школе в Ахтырке: показали масштабы разрушений

8 марта, 09:59 • 37427 просмотра
ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

ЕС планирует произвести 2 млн снарядов в этом году - еврокомиссар

8 марта, 10:42 • 48620 просмотра
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 49877 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

14:55 • 25054 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 30103 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 126126 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 161126 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 172754 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 183911 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 241638 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 130951 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100109 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104560 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107556 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107121 просмотра
Актуальное
Появились новые подробности о Космических Силах США

Появились новые подробности о Космических Силах США

Киев  •  УНН

 • 7246 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических Сил, но последние не выделены в отдельный род Вооруженных сил США. Задачей Космических сил станет "сдерживание агрессии и защита интересов" США в космическом пространстве. Космические силы будут контролироваться ВВС США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Потенциальные противники развивают свои космические технологии и активно развивают свою способность препятствовать использованию нами космоса во время кризиса, или конфликта", - говорится в директиве о создании Космических сил.

Как отмечает издание The Washington Post, президент приказал Минобороны США отправить в Конгресс проект законодательства, которым КС будут подчиняться Военно-воздушным силам США подобно тому, как Корпус морской пехоты США находится под наблюдением Военно-морских сил США. Первоначально Трамп хочет выделения КС в отдельный род войск, но чиновники ВВС настаивали, что это привело бы к росту бюрократии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведка США заподозрила Россию в создании боевых спутников

Во вторник представитель Администрации Трампа также заявил журналистам, что задача Космических Сил США будет отличаться от функций также нового Космического Командования, решение о создании которого принял Конгресс и которое весной создаст Минобороны США.

Pres signs Space Directive 4, outlining policy framework for establishing the US Space Force , @VP said it will help US to be as dominant a power in space as it is on Earth. Acting DefSec Shanahan says the order will help deliver US capability in space better, sooner and faster. pic.twitter.com/LSLnzaYpwp

- Mark Knoller (@markknoller) 19 февраля 2019

Космические Силы будут заниматься организацией, подготовкой и оснащением военных, которые занимаются космической безопасностью. Зато Космическое Командование будет организовывать операции и управлять боевыми силами.

Представитель Администрации высказал мнение, что сосуществование учреждения не будет создавать препятствий их работе. Законодательное предложение в Конгресс о создании Космических Сил ожидается в следующий понедельник. Сообщается, что работа Космических Сил обходиться в 73 миллиона долларов ежегодно в течение 5 последующих лет.

Acting SecDef Shanahan, Air Force Secretary Wilson & Gen Paul Selva, vice chairman of the Joint Chiefs, among pentagon brass in Oval Office for Space Force singing ceremony. Selva got the pen pic.twitter.com/dKCi8VoLm0

- Marcus Weisgerber (@MarcusReports) 19 февраля 2019

В конце концов именно Конгресс примет решение о том, быть Космическим Силам. Они могут стать первым новым родом войск в США со времени выделения ВВС США в отдельный род войск в 1947 году.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 декабря, подписал указ о создании командования Космическими силами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы