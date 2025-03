Появились новые подробности о Космических Силах США

"Потенциальные противники развивают свои космические технологии и активно развивают свою способность препятствовать использованию нами космоса во время кризиса, или конфликта", - говорится в директиве о создании Космических сил.

Как отмечает издание The Washington Post, президент приказал Минобороны США отправить в Конгресс проект законодательства, которым КС будут подчиняться Военно-воздушным силам США подобно тому, как Корпус морской пехоты США находится под наблюдением Военно-морских сил США. Первоначально Трамп хочет выделения КС в отдельный род войск, но чиновники ВВС настаивали, что это привело бы к росту бюрократии.

Во вторник представитель Администрации Трампа также заявил журналистам, что задача Космических Сил США будет отличаться от функций также нового Космического Командования, решение о создании которого принял Конгресс и которое весной создаст Минобороны США.

Pres signs Space Directive 4, outlining policy framework for establishing the US Space Force , @VP said it will help US to be as dominant a power in space as it is on Earth. Acting DefSec Shanahan says the order will help deliver US capability in space better, sooner and faster. pic.twitter.com/LSLnzaYpwp

- Mark Knoller (@markknoller) 19 февраля 2019

Космические Силы будут заниматься организацией, подготовкой и оснащением военных, которые занимаются космической безопасностью. Зато Космическое Командование будет организовывать операции и управлять боевыми силами.

Представитель Администрации высказал мнение, что сосуществование учреждения не будет создавать препятствий их работе. Законодательное предложение в Конгресс о создании Космических Сил ожидается в следующий понедельник. Сообщается, что работа Космических Сил обходиться в 73 миллиона долларов ежегодно в течение 5 последующих лет.

Acting SecDef Shanahan, Air Force Secretary Wilson & Gen Paul Selva, vice chairman of the Joint Chiefs, among pentagon brass in Oval Office for Space Force singing ceremony. Selva got the pen pic.twitter.com/dKCi8VoLm0

- Marcus Weisgerber (@MarcusReports) 19 февраля 2019

В конце концов именно Конгресс примет решение о том, быть Космическим Силам. Они могут стать первым новым родом войск в США со времени выделения ВВС США в отдельный род войск в 1947 году.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп во вторник, 18 декабря, подписал указ о создании командования Космическими силами.