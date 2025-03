З'явились нові подробиці щодо Космічних Сил США

“Потенційні супротивники розвивають свої космічні технології та активно розвивають свою здатність перешкоджати використанню нами космосу під час кризи, чи конфлікту”, — йдеться у директиві про створення Космічних сил.

Як відзначає видання The Washington Post, президент наказав Міноборони США відправити до Конгресу проект законодавства, яким КС буде підпорядковано Військово-повітряним силам США подібно до того, як Корпус морської піхоти США перебуває під наглядом Військово-морських сил США. Первинно Трамп прагну виділення КС в окремий рід військ, але посадовці ВПС наполягали, що це призвело би до зростання бюрократії.

У вівторок представник Адміністрації Трампа також заявив журналістам, що завдання Космічних Сил США відрізнятиметься від функцій також нового Космічного Командування, рішення про заснування якого ухвалив Конгрес і яке навесні створить Міноборони США.

Pres signs Space Directive 4, outlining policy framework for establishing the US Space Force, @VP said it will help US to be as dominant a power in space as it is on Earth. Acting DefSec Shanahan says the order will help deliver US capability in space better, sooner and faster. pic.twitter.com/LSLnzaYpwp

— Mark Knoller (@markknoller) 19 лютого 2019 р.

Космічні Сили займатимуться організацією, підготовкою та оснащенням військових, які займаються космічною безпекою. Натомість Космічне Командування буде організовувати операції та керувати бойовими силами.

Представник Адміністрації висловив думку, що співіснування установ не буде створювати перешкод їх роботі. Законодавча пропозиція до Конгресу щодо створення Космічних Сил очікується у наступний понеділок. Повідомляється, що робота Космічних Сил обходитиметься у 73 мільйони доларів щороку протягом 5 наступних років.

Acting SecDef Shanahan, Air Force Secretary Wilson & Gen Paul Selva, vice chairman of the Joint Chiefs, among pentagon brass in Oval Office for Space Force singing ceremony. Selva got the pen pic.twitter.com/dKCi8VoLm0

— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) 19 лютого 2019 р.

Зрештою саме Конгрес ухвалить рішення щодо того, чи бути Космічним Силам. Вони можуть стати першим новим родом військ у США з часу виділення ВПС США в окремий рід військ у 1947-му році.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп у вівторок, 18 грудня, підписав указ про створення командування Космічними силами.